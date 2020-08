Cuneo, "stop" al consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche in alcune zone della città

E’ stata firmata questa mattina (mercoledì 12 agosto) l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 481 che vieta il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche su area pubblica e assoggettata ad uso pubblico.

“La sicurezza e il decoro urbano servono anche a tutelare le persone più fragili - commenta il Sindaco Federico Borgna -. Quando le persone non arrivano da sole a comportarsi con buon senso, servono delle regole e delle sanzioni. In alcune aree del territorio comunale il comportamento scorretto di pochi stava rischiando di mettere in difficoltà la civile convivenza con chi in queste aree vive e lavora. Era necessario intervenire, soprattutto per tutelare le persone più fragili e penso in particolare alle persone sole e agli anziani”.

L’Ordinanza, valida 24 ore su 24 a partire da giovedì 13 agosto, vieta il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore su aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico, ad esclusione dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e dei loro dehors.

Il divieto interessa l’area ricompresa nel perimetro delle seguenti vie:

Via Coppino (da Corso Monviso a Corso Nizza)

Corso Nizza (da Via Michele Coppino a Via Felice Cavallotti)

Via Felice Cavallotti (da Corso Nizza a Corso IV Novembre)

Piazzale della Libertà, compreso Corso Monviso fino a Via Michele Coppino e Corso IV Novembre fino a Via Felice Cavallotti

L’Ordinanza sarà vigente in via sperimentale fino al 31 ottobre 2020; durante questo periodo verrà valutata l’efficacia e deterrenza in vista del periodo successivo a fronte del quale, all’occorrenza, potranno essere adottati specifici correttivi.