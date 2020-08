L’emergenza Covid fa impennare i costi dell’Estate bimbi di Paesana: le spese per ogni partecipante aumentano di oltre il 400%

L’emergenza Covid-19 si porta appresso un aumento dei costi per la realizzazione dell’Estate bimbi di Paesana pari al 439%.

Le attività sono state rivolte, quest’anno, ai bambini della scuola dell’infanzia, come spiegato nel Consiglio comunale di ieri sera: “Sono giunte in Municipio diverse richieste di famiglie, per permettere ai bambini la ripresa dei rapporti tra coetanei post lockdown”.

Il Comune ha quindi avviato un sondaggio per capire quanto fossero realmente le famiglie interessate e, sulla scorta dei risultati, ha organizzato le attività per i bambini dai 3 ai 5 anni.

Ma le prescrizioni dettate dall’emergenza pandemica hanno abbassato il numero di bambini che potevano essere affidati ad ogni singolo operatore, rendendo necessaria anche la presenza di un coordinatore per gli educatori che hanno seguito il progetto. Senza contare tutto il necessario per l’epidemia da Sars-Cov-2, come la sanificazione iniziale dei locali (costata 600 euro) e i prodotti per la disinfezione delle aule della scuola materna di via Rejnaud che hanno ospitato le attività.

Ecco quindi che il costo dell’Estate bimbi è passato dai 144 euro per bambino del 2019 ai 777 euro per bambino del 2020. Totale dei costi: 11.475 euro. Di questi, 1.305 (l’11%) sono stati coperti con le quote versate dalle famiglie.

Le restanti spese sono state finanziate con un contributo regionale di 5600 euro per il potenziamento delle Estati bimbi nell’emergenza Covid, e attingendo – per 4500 euro – da un plafond di 100mila euro che lo Stato ha destinato ai Comuni per l’esercizio delle funzioni fondamentali, in caso di minori entrate o maggiori uscire da capitoli del bilancio comunale.

Nel Consiglio comunale, dai banchi dell’opposizione, Fabio Gottero ha chiesto all’Amministrazione comunale di tenere in considerazione anche “lo straordinario lavoro svolto dagli animatori dell’oratorio parrocchiale”, che nonostante l’emergenza Covid hanno comunque garantito lo svolgimento dell’Estate ragazzi.

“Abbiamo incontrato gli animatori alcune settimane prima dell’inizio delle attività. – ha detto il sindaco Emanuele Vaudano – Abbiamo garantito loro un maggior supporto economico da parte del Comune rispetto agli anni scorsi, fornendo anche igienizzante e mascherine per lo svolgimento dell’Estate ragazzi.

Proprio grazie all’impegno dell’oratorio, come Comune, abbiamo potuto puntare sull’Estate bimbi per i bimbi più piccoli, dal momento che la fascia delle scuole elementari era già coperta dall’oratorio”.