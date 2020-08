Nel fine settimana di Ferragosto aumentano i controlli della Polizia locale in Valle Po

Verranno intensificati, in occasione del fine settimana di Ferragosto, i controlli della Polizia locale in Valle Po.

Ad annunciarlo, il sindaco di Crissolo, e vicepresidente dell’Unione montana del Monviso, Fabrizio Re. Sulle strade della Valle Po, tra il 15 e 16 agosto, tornerà l’autovelox, posizionato nelle zone maggiormente critiche dal punto di vista dell’eccesso di velocità.

“Continuiamo a ribadire – afferma Re – che l’intento non è quello di far cassa: se così fosse utilizzeremo in maniera diversa il ‘velox’. Con il flusso di traffico che prevediamo sulle principali arterie valligiane nel week-end di Ferragosto, poniamo invece in essere un’azione di deterrenza, specialmente sui limiti di velocità”.

Il dispositivo della Polizia locale dell’Unione del Monviso, studiato dal vicecommissario Davide Domenico Barra, prevede anche un aumento di pattuglie sul territorio: “Abbiamo previsto la presenza di due agenti – spiega Barra – per tutto la giornata sia di sabato che di domenica, a Crissolo”.

Qui, la presenza fissa dei vigili si rende necessaria per la gestione della viabilità e dei parcheggi sul territorio comunale. Oltre all’alta Valle, la Polizia locale, sabato e domenica mattina, sarà presente anche a Paesana, dove, proprio nelle mattinate dei giorni festivi e nei fine settimana, si registrano le maggiori criticità, legate ai “parcheggi selvaggi”.