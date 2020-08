Cuneo, inveisce contro le forze dell'ordine ed estorce denaro alla persona che ha derubato: arresto e daspo urbano per un 27enne

È stato prima denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e poi arrestato – assieme a un altro cittadino straniero – per estorsione aggravata, e si trova da alcuni giorni nella casa circondariale di Cuneo: si tratta di Dahud Airahman, italiano di origine somala classe 1993, pluripregiudicato e concretamente senza fissa dimora (seppur domiciliato formalmente a Borgo San Dalmazzo), protagonista negli scorsi giorni di alcuni episodi di disturbo della quiete pubblica.

Con lui tre altri cittadini stranieri – un guineano imperiese, un somalo torinese e un polacco nuovo della zona - conosciuti come frequentatori della zona del Movicentro di Cuneo, tutti di età compresa tra i 31 e i 25 anni e senza lavoro.

La denuncia, per Airahman è arrivata nella giornata del 14 agosto, quando lui e il gruppo di cittadini stranieri hanno cominciato a infastidire i passanti non stranieri della zona delle Basse di Sant’Anna; una volta intervenuta la polizia, i ragazzi hanno cominciato a inveire contro di loro, le loro famiglie e il questore Emanuele Ricifari, comportamento che si è protratto anche dopo il passaggio in questura.

Il giorno successivo poi, sempre nella stessa zona della città, Airahman e due altri giovani stranieri hanno rotto il vetro di una Golf tranquillamente parcheggiata di proprietà di un 40enne italiano e trafugato alcuni effetti personali tra cui un cellulare. Il derubato ha denunciato il fatto, mettendo così in moto l’attività della Squadra Volante che è riuscita a risalire al coinvolgimento del gruppo; contestualmente, però, ha cominciato a chiedere informazioni alle persone presenti nella zona offrendo anche 200 euro per il ritorno del cellulare, finendo per imbattersi proprio negli autori del reato.

Questi si sono offerti di fargli riavere il cellulare in cambio del denaro, dandogli un appuntamento nella stessa mattinata. L’uomo, immaginando fossero loro stessi gli autori, si è preso il tempo di avvertire la polizia che, raggiunto il luogo dello scambio, ha bloccato Airahman e l’amico presente con lui, arrestandoli.