Grave incidente sulla Bovesana, scontro tra un auto e un camion: muore donna di 28 anni

Grave incidente sulla circonvallazione Bovesana di Cuneo nella serata di oggi, martedì 18 agosto.

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco di Cuneo con due squadre e un autogru per la messa in sicurezza dei veicoli. Lo scontro è avvenuto tra una vettura e un mezzo pesante.

Confermato dalle autorità sanitarie un decesso. Si tratta di una donna di 28 anni di cui al momento non sono ancora note le generalità, nè la residenza. Per i soccorsi in loco il personale sanitario del 118 e i carabinieri di Cuneo per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.