Al via l'Imperia-Limone: un'avventura lunga oltre 90 km con l'amore per lo sport, il rispetto per il territorio e l'ecosostenibilità (Foto)

Iniziata oggi l'avventura dell'Imperia-Limone, un viaggio slow sulle montagne a con la meraviglia dello scenario del mare. Giunta alla tredicesima edizione l'iniziativa ha visto partecipare 20 persone più quattro guide. Nonostante l'emergenza covid, l'organizzatore ossia l'associazione "Monesi Young", presieduta da Alessandro Bellotti, è riuscita a mantenere il numero delle guide e a far rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. Mantenuto lungo tutto il viaggio infatti, il distanziamento sociale tra i partecipanti.

L’Imperia Limone è come tutti gli anni occasione per riscoprire il territorio, dal mare alle Alpi Liguri: un volano turistico per il comprensorio. L'iniziativa, poi ha anche una forte attenzione per l’ambiente scegliendo prodotti a chilometro zero, limitando al minimo la produzione di rifiuti e curando la raccolta differenziata. Si può quindi affermare che l'Imperia Limone è anche ecosostenibilità. Non è solo fatica dunque, ma anche la voglia di conoscere il territorio. Tra amanti di questa tipologia di esperienze slow ci si riconosce. Arrivare a fine tappa non è una gara ma un’esperienza da vivere a 360 gradi, in questo caso condividendola con chi si ha intorno. Anche per questa edizione si tratta di un evento che si è affermato con il passare degli anni creando interesse ed appeal tra i camminatori ed in generale tra gli amanti del trekking e delle attività all’aria aperta.