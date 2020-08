Meteo: oggi e domani tregua dal caldo con qualche precipitazione, da mercoledì nuovo aumento del caldo

Oggi e domani avremo un paio di giorni di tregua, poi ancora caldo almeno fino a venerdì anche se con valori più contenuti rispetto a questo weekend. Nel weekend cambiamento più drastico con piogge e temporali diffusi.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione.

Oggi lunedì 24 e martedì 25 Agosto.

Oggi cielo nuvoloso soprattutto sui settori meridionali, con rovesci e temporali al pomeriggio più probabili sui settori alpini marittimi e Liguria occidentale. Non sono esclusi fenomeni isolati su cuneese. Domani giornata per lo più serena o poco nuvolosa con nuvolosità cumuliforme al pomeriggio per lo più sui rilievi. Basse probabilità di fenomeni. Temperature in calo oggi rispetto a ieri, con massime che fino a domani rimarranno sui 26/30 °C. Minime in calo domani mattina con valori tra 14 e 19 °C su pianure, 18/21 °C sulle coste liguri. Venti deboli settentrionali oggi con locali rinforzi su Liguria, domani assenti o deboli sempre settentrionali, meridionali su Liguria.

Da mercoledì 26 a venerdì 28 Agosto

Bel tempo, aumento della pressione e delle temperature con valori al di sopra della media e punte fino a 32/33 °C tra mercoledì e giovedì, in calo da venerdì. Minime in graduale aumento fino a venerdì mattina con valori oltre i 18/20 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile. Da venerdì pomeriggio inizio di una fase di maltempo con piogge e temporali.

Tendenza weekend.

Aria più fresca atlantica spezzerà forse in modo definitivo la calura estiva con piogge e temporali diffusi, per un primo assaggio di autunno.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/599-Stagionali_settembre_2020.html

Grandine

http://www.datameteo.com/meteo/596-report_archivio_grandine.html