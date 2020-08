Dall'Etna al Monviso: Giovanni Panzera pronto a percorrere in bici tutta l'Italia in un abbraccio lungo 3000 chilometri

2950 chilometri, 92 salite tra i 1000 e i 2000 metri di dislivello, 13 regioni e 34 parchi tra nazionali, regionali e patrimonio Unesco. Partenza il 1° settembre, dall'Etna, per arrivare verso la metà di ottobre alle pendici del Re di Pietra.

E' questa la grande avventura del viaggiatore e documentarista Giovanni Panzera, che pedalerà in completa autosufficienza e autonomia, con tenda e apparecchature per le riprese video in un carretto attaccato alla bici, lungo tutta l'Italia, in un simbolico abbraccio al Bel Paese, attraverso la sua spina dorsale, gli Appennini.

La presentazione al Baladin di Cuneo. E proprio Baladin, con la sua Nazionale, unica birra cento per cento italiana nata nel 2011, è uno degli sponsor della traversata, che fa seguito a quella del 2019, che ha visto Giovanni Panzera percorrere le Alpi in una straordinaria traversata.

Con lui sempre il fratello Teresio, che lo supporterà durante il viaggio con l'auto, a distanza, accompagnandolo nelle tante tappe previste, alcune legate a delle autentiche imprese del ciclismo.