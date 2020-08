Le telecamere di Rai 1 nel Saluzzese per raccontare le nobili dinastie del Marchesato nella puntata di "Paesi che vai"

Le telecamere di Rai 1 per la trasmissione "Paesi che vai" hanno fatto tappa nel Saluzzese in questi giorni (ieri mercoledì 27 agosto nell’antica capitale del Marchesato) per registrare la puntata dedicata alle dinastie del glorioso periodo storico.

Le riprese della trasmissione che narra i territori italiani declinati in storia, arte, architettura, monumenti, cultura e tradizioni hanno interessato i castelli del Roccolo e Manta, Casa Cavassa, la Castiglia, San Giovanni a Saluzzo oltre a numerosi scorci e inquadrature dell’alto centro medioevale e l’abbazia di Staffarda a Revello.

Sul set, con la troupe tecnica (una ventina di persone) l’ideatore e conduttore della trasmissione Livio Leonardi, accompagnato nelle varie location dall’assessore Andrea Momberto.

La puntata andrà in onda su Rai Uno, ad ottobre, una domenica mattina ( da definirsi) a partire dalle 9,40 e condurrà in un viaggio immaginario dal Medioevo all’800 narrando il passato attraverso i personaggi, le famiglie nobili e le dinastie che hanno lasciato traccia nella storia e nelle antiche dimore.

A rievocare i momenti storici numerosi figuranti del Gruppo storico del Saluzzese in sinergia con altre associazioni.

Autore dei testi della puntata relativa del Marchesato di Saluzzo, lo scrittore torinese Alessandro Perisinotto narratore, traduttore e insegnante.