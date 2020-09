A fuoco l'impianto fotovoltaico di un'abitazione di via Carpano a Centallo. Sul posto dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 settembre, le squadre dei vigili del fuoco cuneesi.

La casa è stata prontamente evacuata e la struttura messa in sicurezza. Le fiamme non hanno interessato altre abitazioni nelle vicinanze. Non si segnalano feriti.