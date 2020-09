Finisce fuoristrada con l'auto e si capotta in un canale: incidente nella notte a San Pietro del Gallo

Non si registrano - fortunatamente - feriti gravi nel sinistro di questa notte, a San Pietro del Gallo, frazione di Cuneo.

In via Monea Oltrestura, un'auto, con a bordo una donna, poco dopo la mezzanotte, è finita fuoristrada, terminando la sua corsa capottata in un canale irriguo. Nonostante nel canale vi fosse acqua, la donna è uscita da sola dall'abitacolo, praticamente illesa.

Sono comunque intervenuti sul posto il 118, per le prime cure alla donna, i Vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza del veicolo, insieme alla Polizia di Stato, che si è occupata dei rilievi del caso.