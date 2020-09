Banchetto per istitutire una sala del commiato per i funerali laici a Cuneo, l'iniziativa di Radicali Cuneo e UAAR

Sabato 5 settembre, dalle ore 16 alle ore 19, l'Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti (UAAR) sarà presente al banchetto organizzato da Radicali Cuneo con un piccolo spazio dedicato alla laicità. In particolar modo i militanti raccoglieranno firme per la petizione popolare per chiedere l'Istituzione di una sala del Commiato per i funerali laici.



"Abbiamo già smosso qualcosa" - dicono i promotori della petizione dei radicali e dell'UAAR - "visto l'ordine del giorno presentato dal gruppo Cuneo per i Beni Comuni, ma purtroppo già in passato sono stati presentante mozioni poi chiuse in un cassetto dall'amministrazione comunale. Abbiamo bisogno di una forte spinta popolare per permettere ai defunti non credenti ed ai loro famigliari di avere dignità con un funerale civile in un luogo consono e rispettoso, lontano da cimiteri e camere mortuarie. E' semplicemente una battaglia di civiltà".



L'appuntamento è in Piazza Galimberti, angolo Corso Nizza (zona bar "Arione", fuori dai portici).