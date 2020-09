Paesana, vendeva merce contraffatta: condannato a 4 mesi di libertà controllata

Era stato trovato in possesso di circa 170 capi d’abbigliamento fra scarpe, pantaloni, maglie, felpe e alcune borse, tutti all’apparenza griffati, mentre si trattava di merce contraffatta.

A.A., 43enne di nazionalità marocchina domiciliato a Paesana, è stato condannato dal tribunale di Cuneo a 2 mesi di reclusione e 1000 euro di multa convertiti in 4 mesi di libertà controllata.

I fatti si riferiscono al mese di ottobre 2018. Per l’imputato il pm aveva chiesto la condanna a 1 anno di reclusione e 5.000 € di multa.

Secondo il codice penale la falsità della merce contraffatta per essere deve però essere tale da poter trarre in inganno il consumatore.

Il difensore nella sua arringa infatti ha sostenuto che, secondo gli stessi carabinieri che avevano proceduto al sequestro, i capi d’abbigliamento erano chiaramente “taroccati”. Così come scarse imitazioni erano le borse il cui valore, se originali, sarebbe stato fra i 600 e i 700 euro, mentre l’imputato le vendeva a 20 euro.

Secondo il parere del perito gli abiti anche “al tatto” risultavano di fattura scadente, mentre avrebbero potuto trarre in inganno le scarpe, meglio “copiate”. Ma per la difesa si sarebbe trattato anche in questo caso di un falso grossolano.