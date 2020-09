Pedalare al contrario in salita sul Fauniera! AmicoSport Cuneo chiede il vostro sostegno!

Come Marco Pantani, percorrerà in bicicletta i 30 km dei durissimi tornanti e 1.850 metri di dislivello del Colle Fauniera, in alta valle Grana. Ma lo farà pedalando al contrario, seduto sul manubrio e senza quasi vedere la strada. È l’impresa che Davide Rivero, 27 anni, informatico di Caraglio, grande appassionato di ciclismo e atleta dell’Asd Reaction di Saluzzo (nel 2019 ha partecipato ai Mondiali Amatori in Polonia), tenterà di realizzare sabato 12 settembre. Al suo fianco, a bordo di una handbike, ci sarà l’amico Luca Cucchietti, 38 anni, operaio diversamente abile di Montemale e con il quale condivide l’amore per la bicicletta.