Gli effetti del Covid sulla produzione industriale della Granda: da aprile a giugno 2020 scivolone del 13.3%

Nel periodo aprile-giugno 2020 la produzione industriale della nostra provincia ha registrato una flessione del 13,3% rispetto al corrispondente periodo del 2019. Dall’indagine congiunturale, realizzata in collaborazione con il sistema camerale piemontese, emerge come, nel periodo aprile-giugno 2020, l’impatto dell’emergenza Covid, pur inferiore al dato regionale (-15,3%) si sia mostrato con forza anche nella Granda con un calo del 13,3%, più che quadruplicato rispetto al valore registrato nel precedente trimestre (2,7%).

“Il secondo trimestre dell’anno ci consegna un’immagine dell’operatività delle imprese manifatturiere della provincia a tinte cupe. Nonostante il segno negativo di tutti gli indicatori, tuttavia, l’alimentare continua a registrare segni positivi, mentre gli altri settori, in particolare il tessile e la meccanica, sono in evidente sofferenza - sottolinea il presidente Mauro Gola -. Il sistema imprenditoriale cuneese, forte di una consolidata resilienza maturata in passato, in questa occasione deve trovare negli attori del territorio, nelle politiche nazionali e locali il sostegno necessario ad invertire la tendenza per garantire occupazione, sostenibilità e sviluppo”.