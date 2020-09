L'artista Fabrizio Oberti inaugura la propria personale alla Galleria "Arte +" di Cuneo

Dal 18 settembre al 3 ottobre, presso la Galleria “ARTE +” di via Chiusa Pesio 8, l’artista Fabrizio Oberti espone una collana di opere di paesaggio in parte inedite al grande pubblico legate al tema “La Natura e il piccolo Uomo”; una seconda tappa in cui poter prendere visione e meditare sul rapporto fra il mondo naturale e quello antropico a confronto.

Un confronto impari, in cui l’uomo si perde letteralmente all’interno di sterminate campagne di grano, si rapporta alla maestosità di imponenti montagne, scogliere marine, grandi alberi secolari e da questo rapporto, si delinea la sua infinitesima piccolezza nei confronti della forza della natura che si può esprimere nei quadri di Oberti attraverso un cielo temporalesco, una campagna dai toni cromatici accesi e dagli spazi dilatati, un monte frastagliato che domina la scena.

Una ventina di opere selezionate realizzate con la particolare tecnica ad olio materico spatolato su tavola, tela e ceramica, che dona ai dipinti: luce, intensità e spessore cromatico; il tutto ottenuto interamente grazie all’utilizzo della spatola metallica usata in maniera istintiva e gestuale.

In mostra anche la prima opera in cui l’artista sperimentò nel 2015 proprio questa tecnica pittorica.

Le tematiche proposte come già accennato, spaziano su tutte le ambientazioni che la natura ci può offrire, dai campi estivi assolati alle fredde nevicate ad alta quota passando per i caldi mari del Sud.

Orario di visita: dal venerdì alla domenica 15:30 – 19:00. Ingresso libero contingentato. Per informazioni e visite fuori orario tel. 3384771798.