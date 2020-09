Frontale tra auto e Tir, nella notte, sul ponte Po di Paesana: non ci sono feriti gravi (FOTO)

Scontro frontale tra Tir e auto, nella notte, a Paesana, in pieno centro paese.

L’incidente è successo intorno nella notte. Dopo lo schianto contro il mezzo pesante, l’auto si è girata su se stessa, finendo in parte sull’arcata del ponte sul Po. il Tir si trovava in paese dopo aver effettuato il carico di bottiglie d’acqua “Eva” allo stabilimento delle Fonti Alta Valle Po.

Intorno alle 3, il conducente stava percorrendo via Roma, in direzione di Borgo Santa Margherita, quando l’auto ha impattato contro la cabina del mezzo pesante.

Subito dopo l’incidente è scattato l’allarme. Sul posto sono giunte nel giro di poco la medicalizzata del 118 di Paesana, con un’ambulanza di base partita da Barge, le squadre dei Vigili del fuoco di Barge e le Forze dell’ordine.

Non ci sono state persone incastrate all’interno dell’auto: i pompieri sono infatti intervenuti per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati.

Il conducente dell’auto, pare un giovane sotto i trent’anni, è stato visitato sul posto dal medico del 118, che poi l’ha inviato in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi.

Illeso l’autista del camion, che ancora adesso, a distanza di più di quattro ore, si trova sul posto dell’incidente, insieme a motrice e rimorchio, in attesa del soccorso specializzato per la rimozione della motrice che, da quanto si apprende, era a noleggio e – seppur nuova – potrebbe essere avviata a demolizione.

Il carico di acqua, molto presumibilmente, tornerà allo stabilimento delle Fonti Alta Valle Po.