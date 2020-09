Partita l’edizione 2020 della “Ruota d’Oro Storica” a Cuneo (FOTO)

Partita l’edizione 2020 della “Ruota d’Oro Storica”.

A bordo delle loro auto d’epoca, i 58 equipaggi partecipanti e provenienti da tutto il Piemonte, percorreranno 185 i chilometri con 45 prove cronometrate su pressostati al centesimo di secondo. Lungo il percorso si potranno scoprire alcuni luoghi simbolo dei territori attraversati. Gli equipaggi attraverseranno Borgo San Dalmazzo, poi Vignolo, Caraglio, Busca per arrivare poi, tramite la Colletta, la Val Varaita, con lo stop per il pranzo a Sampeyre e rientro passando per Dronero e Valgrana.

La Ruota d’Oro Storica, giunta alla 23^ edizione, è una manifestazione nazionale a calendario ASI di abilità e regolarità, una tra le prime di questo 2020.

Al rientro in città, è prevista per gli iscritti la visita alla mostra allestita nel complesso monumentale di San Francesco, dedicata a "Quei temerari delle strade bianche".