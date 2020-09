Perdono il sentiero di rientro dal monte Tibert, sopra Castelmagno: localizzati e recuperati due ragazzi

Intervento dei vigili del fuoco, con soccorso alpino e nucleo SAGF della Guardia di Finanza, a Castelmagno, in Valle Grana. E' successo ieri, dopo le 21. Due ragazzi hanno infatti chiesto aiuto dopo aver perso il sentiero di rientro dal monte Tibert, cima che supera i 2600 metri di quota.

Con il buio, infatti, non sono più riusciti a rientrare in sicurezza e hanno chiesto aiuto. Sono partiti per le ricerche la squadra SAF dei vigili del fuoco, una seconda squadra di Cuneo e i volontari del distaccamento di Droneto. Intervenuti anche una sqwiadra del soccorso alpino e il nucleo SAGF delle Fiamme Gialle.

I due ragazzi, illesi e in buone condizioni di salute, sono stati geolocalizzati, raggiunti e ricondotti al luogo dove avevano lasciato l'auto.