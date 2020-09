Gli auguri di buon inizio anno scolastico del sindaco di Savigliano Ambroggio: "Preparate il vostro futuro con serietà"

Agli studenti saviglianesi ed agli operatori delle nostre scuole,

l’anno scolastico 2020-2021 è iniziato tra tante difficoltà e polemiche. Per fortuna a Savigliano la situazione, nonostante tutti i problemi che abbiamo, non è così drammatica. E questo grazie ai Dirigenti Scolastici, agli insegnanti ed al personale non docente: tutti assieme si sono prodigati, facendo tutto il possibile, perché la scuola potesse ripartire in sicurezza e serenità. E a tutti gli operatori scolastici delle scuole saviglianesi va un sincero ringraziamento mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale.

A voi studenti un augurio affinché quest’anno scolastico possa essere da voi vissuto con impegno e profitto. Come Sindaco mi sento in dovere di farvi una raccomandazione: rispettate in modo scrupoloso tutte le regole che vi saranno imposte, anche se noiose, anche se, a volte, difficili da osservare. Queste regole sono state appositamente studiate da esperti per mettere in sicurezza la vostra salute e quella di coloro che vi circondano.

E poi studiate, studiate con impegno. Siate convinti che poter andare a scuola è comunque una grande opportunità che vi viene offerta e, non voglio esagerare, è anche un privilegio. Quanti sono, nel mondo, i bambini e i giovani che, purtroppo, non possono accedere al sapere perché vivono in Paesi in cui le scuole o non esistono o non sono raggiungibili?

Voi siete fortunati. Non sprecate questa fortuna. Preparate il vostro futuro con serietà perché soltanto la cultura, quella vera, che si impara sui libri potrà contribuire a costruire un mondo migliore.

Giulio Ambroggio, Sindaco di Savigliano