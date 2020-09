Anche Magliano Alpi sposta i seggi elettorali, trasferiti in biblioteca: “Così le scuole potranno andare avanti regolarmente”

Il sindaco di Magliano Alpi, Marco Bailo, ha reso noto ai cittadini che le sezioni elettorali per il referendum di domenica 20 e lunedì 21 settembre sono state ridotte a due e hanno cambiato sede.

Per la tornata referendaria le sezioni numero 1 e 2 che in passato erano ospitate nell’edificio scolastico sono state trasferite presso i locali della biblioteca comunale in via Langhe 146 al primo piano, in sala consiglio e nella sala della pro loco.

“Siamo soddisfatti del lavoro fatto – commenta il primo cittadino – Spostando i seggi elettorali le scuole potranno andare avanti regolarmente con le lezioni.

Ho fatto un sopralluogo questa mattina e all’interno dei locali della biblioteca è stato istituito un percorso con un unico senso di marcia nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19”.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali rimarranno aperti: venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle ore 9 alle ore 18; domenica 20 settembre – durante le operazioni di votazione – dalle ore 7 alle 23; lunedì 21 settembre 2020 – durante le operazioni di votazione – dalle ore 7 alle ore 15.