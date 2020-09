A Fossano dal 21 settembre riapre, dopo mesi, la ludoteca comunale

Riapre dopo un lungo periodo di inattività la ludoteca comunale di cascina Sacerdote.



A partire dal 21 settembre e per i successivi lunedì e giovedì, dalle 16:30 alle 18:30, i bambini da 0 a 10 anni sono invitati in via dello stagno 2 per un pomeriggio di giochi e divertimento.



L’accesso all’area giochi avverrà previo triage e rilevazione della temperatura. Laddove vi sia l’impossibilità di mantenere il distanziamento sociale, per adulti e bambini sopra i sei anni, vige l’obbligo di indossare la mascherina.



A disposizione dei bambini verranno disposti: un angolo morbido, costruzioni, macchinine, giochi da tavolo, altalene, scivoli e tanto altro.



Alle ore17:00 si effettueranno laboratori genitore-bambino dove ad ogni coppia verrà assegnato un kit individuale per la riuscita del laboratorio.



“Siamo pronti e sono molto entusiasta di ripartire - dice il responsabile Massimo Motta - questo periodo di chiusura ci ha allontanato, siamo stati molto soli. Vogliamo ristabilire il contatto sentimentale tra le persone e promuovere il benessere per tutti i cittadini”



L’ingresso è gratuito ma per accedervi è necessario prenotarsi scrivendo a ludotecalatana@yahoo.com oppure chiamando il 335 1273 880.