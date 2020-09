Un fitto calendario di eventi della bilioteca Ornato di Caramagna Piemonte per la festa patronale

Domenica 27 settembre, in occasione della festa patronale della Beta Caterina, la biblioteca civica "L. Ornato" presenta un calendario fitto di eventi.



Dalle ore 10 fino alle 17,30, sotto i portici davanti alla biblioteca, esposizione delle foto partecipanti al concorso "Donne che leggono", indetto dalla biblioteca e dallo studio fotografico "Controluce" già per l'8 marzo, ma posticipato causa COVID. Premiazione alle 17,30. Alle 18,30 consegna ai piccoli nati nel 2019 del libro dono del progetto NATI PER LEGGERE, in collaborazione con la Fondazione Sanpaolo e il Sistema bibliotecario di Fossano, finalizzato alla diffusione del piacere della lettura tra i bimbi di 0-3 anni aiutati dai loro genitori. A fine giornata, estrazione dei premi della sottoscrizione per autofinanziamento.



A seguito dell'emergenza COVID, alcuni spazi della biblioteca sono stati adibiti a locali scolastici, pertanto, per favorire in piena sicurezza la continuazione delle attività scolastiche, al mattino la biblioteca resterà chiusa. Questi i nuovi orari:

lunedì 16-18.30, mercoledì 16-18.30, giovedì 16-18.30, venerdì 16-17.30.