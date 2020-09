A scuola di nuovo domani nelle aule dei seggi

Già domani, martedì 22 settembre, gli alunni della scuola primaria del capoluogo e di frazione San Chiaffredo, in tutto 484 iscritti, che vanno a scuola nelle aule sedi di seggi possano tornare in classe. Infatti il Comune ha organizzati il ripristino e la sanificazione degli edifici scolastici entro oggi. Gli operatori hanno incominciato il l lavoro da poco dopo la chiusura dei seggi, verso le 17 e lo termineranno in tempo utile alla riapertura di domani mattina.



L’intenzione di Istituto scolastico e Comune era di non lasciare a casa gli alunni nemmeno per un giorno, ma oggi le previste lezioni all’aperto non hanno potuto svolgersi a causa del maltempo. Nonostante ciò, l’assenza può essere dimezzata e corrispondere ad un solo giorno.