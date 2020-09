All'Unitre di Dogliani: al via i corsi in una nuova sede

Lunedì 12 ottobre inizia il diciassettesimo anno accademico dell’Università Popolare della Terza Età promossa dal Comune di Dogliani e dall'Associazione culturale Arci Bra Uni-tre.

La popolazione over 60 è stata pesantemente colpita dal Covid-19: né è stata la principale vittima e ha subito le forme più restrittive di isolamento sociale. Pertanto è diventato prioritario ripartire con tutte quelle attività sociali che li coinvolgono e li rendono protagonisti.

Per adeguarsi alle nuove norme sul distanziamento sociale previste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica l’amministrazione comunale ha individuato un nuovo spazio dove potersi incontrare: i locali della Cittadella delle Associazioni (via Trieste, 8)

Vi ricordiamo che l’Università Popolare è aperta a tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.

Il corso prevede un incontro la settimana il lunedì dalle 15.00 alle 17.00 con un programma di lezioni ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura.

Dalle lingue alla cucina, dalla storia all’informatica: per gli studenti dai capelli bianchi, ma anche per i curiosi di ogni età desiderosi di ampliare le proprie conoscenze, l’offerta formativa è davvero sconfinata e i docenti, tutti volontari, sono molto affabili e qualificati: professori, insegnanti o professionisti.

Partecipare all’Uni-Tre è un invito a ricordare che si è giovani sempre, anche e soprattutto nell’età pensionabile perché è proprio in questo periodo che il maggior tempo libero permette di coltivare interessi lasciati prima da parte.

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività secondo i propri interessi e attitudini.

Per informazioni e iscrizioni: 0172/431281 -245901 info@arcibra.it – www.arcibra.it