Domani a Fossano inaugura il nuovo poliambulatorio sociale “mons. Raffaele Volta”

Si terrà nel pomeriggio di domani, 26 settembre, l’inaugurazione del nuovo poliambulatorio sociale “mons. Raffaele Volta”.



I locali di via Ricrosio sono stati acquistati, ristrutturati, arredati ed attrezzati con apparecchiature mediche dalla Regione Piemonte, attraverso l’utilizzo del fondo sociale Europeo, e grazie alla collaborazione della Diocesi con l’8x1000.



Il Poliambulatorio Sociale è composto da due sale mediche con relativi servizi, e aprirà a pieno regime a metà ottobre 2020.

Vedrà il coinvolgimento di medici specializzati in diverse aree sanitarie e di infermieri professionali che, dietro specifica richiesta dei medici di base, potranno offrire prestazioni sanitarie specialistiche gratuite rivolte alle fasce della popolazione maggiormente in difficoltà.



Il servizio non intende sovrapporsi alle attività del sistema sanitario nazionale, ma vuole intercettare ed indirizzare correttamente segmenti di popolazione oggi esclusi volontariamente o meno dalle cure sanitarie.



Di estrema importanza è stato il supporto dato da tutti gli esponenti delle Asl che hanno seguito e incoraggiato l’idea progettuale e, in seguito, la sua realizzazione.



La fondazione “NoiAltri” ringrazia le associazioni partner che hanno partecipato alla realizzazione del Poliambulatorio Sociale che sono: Associazione Amici del cuore, Associazione Diabetici, Avis, S.V.A.F., Auser, Alice.