Borgo San Dalmazzo, la biblioteca "Anna Frank" cresce e amplia la propria offerta

Il numero dei volumi presenti si è incrementato di anno in anno e, anche grazie al sempre attento lavoro del personale del Servizio Cultura, il Comune di Borgo San Dalmazzo ha da pochi giorni ottenuto un contributo da parte del MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) di 10mila euro destinato all'acquisto di libri che, come da volontà dell'Assessorato alla Cultura, sono stati acquistati in prevalenza dalle attività presenti in città al fine di favorire e sostenere l’economia e il commercio locali.