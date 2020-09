Un nuovo mezzo di soccorso per il Soccorso Alpino della Valle Gesso

È stato inaugurato oggi (sabato 26 settembre) a Terme di Valdieri il nuovo mezzo donato alla stazione di Cuneo del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese grazie ad un contributo oneroso della Fondazione Crc di Cuneo e CRT e dei Comuni della Valle Gesso (Boves, Entracque, Roaschia, Valdieri).

Il Toyota Pik Up ILUX allestito con tutta l'attrezzatura necessaria per gli interventi utili al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è stato fornito dalla concesionaria Fuji Auto di Cuneo.

Il fuoristrada va a implementare un servizio completo ed efficiente dando la possibilità ai volontari di poter utilizzare un mezzo già pronto per l'intervento. All'interno il materiale tecnico: barrella, corde e attrezzature alpinistiche, i presidi sanitari come le attrezzature per stabilizzare un infortunato, defibrillatore, radio ricetrasmittente, GPS, telefoni satellitari.

Erano presenti oggi la squadra di Cuneo con il capostazione Cristiano Bastonero e trentaquattro volontari, il vice presidente regionale del SASP piemontese Daniele Fontana, il delegato della XXV delegazione Alpi Marittime Osvaldo Beccaria, il vice presidente delle Aree Protette Alpi Marittime, Andrea Bodino, il consigliere comunale di Valdieri Matteo Cavallo, il consigliere della Fondazione Crc di Cuneo Enrico Collidà.

Enrico Collida, Consigliere Fondazione CRC: "Sono onorato di supportare il Soccorso Alpino e Speleologico stazione di Cuneo che da sempre opera con efficienza e che in un anno cosi impegnativo come questo ha intensificato ancor più i propri interventi. Erogazioni come queste sono soldi spesi bene".

Matteo Cavallo, consigliere comunale Valdieri: "Nel portare i saluti del primo cittadino Giacomo Gaiotti sottolineo la soddisfazione e l'orgoglio di conoscere in modo più approfondito la vostra realtà. I volontari sono una buona risorsa per il tessuto sociale e umano e la collaborazione con il comune di Valdieri proseguirà fino al perdurare dell'amministrazione dell'attuale sindaco".