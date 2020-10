Esercitazione del Soccorso Alpino al rifugio Havis per ricordare il collega morto in un incidente stradale

Sabato 3 ottobre la Delegazione Mondovì del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese organizza un'esercitazione in ricordo del tecnico Jean-François Torelli, deceduto lo scorso 5 marzo in seguito a un incidente stradale.



La giornata si svolgerà presso il Rifugio Havis De Giorgio - Città di Mondovì, comune di Roccaforte Mondovì a partire dalle 9. I tecnici si eserciteranno con una simulazione di recupero e calata di due barelle sui salti di roccia soprastanti il rifugio e ben visibili anche al pubblico presente. Sarà anche l'occasione per inaugurare il materiale tecnico e sanitario acquistato grazie alla generosa donazione raccolta dagli amici e dalla famiglia di Jean-François in favore della stazione di soccorso alpino di Mondovì. A conclusione dei lavori, pranzo in rifugio con amici e famigliari di Torelli per ricordarlo in un clima di festa.



"Saranno presenti i volontari della Delegazione - ha dichiarato il responsabile Roberto Coda Zabetta - che hanno conosciuto Jean-François e che hanno spesso operato insieme a lui. Abbiamo anche invitato i tecnici del servizio regionale di tutto il Piemonte che, prima dell'incidente, avevano concluso il corso di formazione da Tecnici di Soccorso Alpino con Jean. L'obiettivo è ricordare un tecnico giovane e motivato, che per il nostro servizio ha rappresentato una risorsa attiva e preziosa, sperando che il suo impegno possa ispirare le nuove leve del Soccorso alpino".