Savigliano, duro attacco di Racca (Lega) al sindaco: “Altroché maggioranza unita, i suoi stessi consiglieri lo hanno sfiduciato sulla questione parcheggi”

E’ duro l’attacco del consigliere di opposizione Marco Racca (Lega) al sindaco Giulio Ambroggio dopo l’ultimo Consiglio comunale di Savigliano. “Altroché maggioranza unita e coesa” afferma Racca riprendendo le parole dello stesso primo cittadino durante un’intervista rilasciata al nostro giornale, già in risposta a un altro attacco arrivato dal consigliere leghista a luglio, dopo che erano apparse le prime crepe nella maggioranza (link qui).

“Confermo quello che dicevo a luglio, ma vogliamo andare avanti così? Nell’ultimo Consiglio, sul tema dei parcheggi blu Ambroggio ha tirato fuori un verbale di una seduta in cui ognuno poteva dire la sua, ma quello non è un documento ufficiale, il documento ufficiale è quello in cui non si parla assolutamente di fare posteggi a pagamento in piazza Schiaparelli. Il sindaco quindi ha prima di tutto risposto in modo pretestuoso e con documenti non ufficiali, è stato di fatto sfiduciato dai capigruppo che lo appoggiano e non ha nemmeno risposto ai loro interventi”.

Durante l’ultima seduta i due consiglieri Rocco Ferraro (La Nostra Savigliano) e Pasquale Portolese (Partito Democratico), entrambi capigruppo di maggioranza, hanno riportato alcune lamentele sul recente operato del sindaco, sottolineando una mancanza di un confronto e una certa “insofferenza” generale, Portolese in particolare ha definito la scelta di aumentare il numero dei parcheggi blu una “delibera agostana, da solleone”.

“Prende decisioni in Giunta, non lo comunica alla sua maggioranza, in Consiglio viene tirato fuori il tema dei parcheggi e i due capigruppo lo sfiduciano dicendo che non sono d’accordo - ribadisce Racca - tutto questo avvalora le mie tesi di quest’estate di una maggioranza sfaldata e di un uomo solo al comando. Vogliamo andare avanti così altri due anni? Immagino l’imbarazzo degli assessori in Giunta, perché non credo che tutti siano contenti. Posso capire gli assessori tecnici, non devono rendere conto del voto dei cittadini, ma gli altri che invece sono stati votati e vedono una situazione del genere, possono andare avanti in questo modo? Tutto ciò messo insieme, è un problema per i saviglianesi".

Sull'annosa questione dei parcheggi blu, il gruppo saviglianese Lega organizzerà per la prossima settimana una raccolta firme davanti alla stazione per capire i sentimenti dei pendolari. “Vogliano certificare questo sentimento sulla decisione presa in merito ai nuovi parcheggi - conferma Racca - ben venga se altre forze di opposizione vogliono unirsi a noi”.