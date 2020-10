Saluzzo, entro fine ottobre le domande per il contributo "Emergenza Casa"

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, la Caritas diocesana e il Consorzio Monviso solidale promuove il progetto «EmergenzaCasa 9» per sostenere le famiglie in situazione di temporanea emergenza abitativa, anche a causa delle conseguenze della crisi economica in corso.

Possono fare domanda i residenti nel Comune di Saluzzo, titolari di un contratto di affitto privato regolarmente registrato, in possesso dei requisiti riportati nel bando in allegato.

Nel testo è riportata anche la lista di documenti da presentare, insieme alla domanda, al Comune di Saluzzo (Ufficio Servizi alla persona, piazza Cavour 12) entro il 30 ottobre, esclusivamente su appuntamento il mercoledì e il giovedì (per prenotazioni 0175 211333) o via mail all’indirizzo servizi.persona@comune.saluzzo.cn.it.

L’eventuale erogazione del contributo avverrà, a cura del Comune, in seguito alla selezione a opera della Commissione locale per l’emergenza abitativa, appositamente costituita e incaricata di valutare la situazione dei nuclei familiari richiedenti sulla base di prestabiliti criteri, che si riunirà a partire dal mese di dicembre 2020.

La Commissione valuterà, a suo insindacabile giudizio, le domande presentate e non saranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa. Il contributo, fino ad un massimo di 1700 euro verrà erogato a favore dei proprietari che sottoscriveranno apposito Patto di Solidarietà, con l’obiettivo ultimo di aiutare i nuclei familiari a superare la temporanea situazione di difficoltà economica, aggravata dalla crisi in atto.

L’erogazione del contributo avverrà fino a esaurimento delle risorse disponibili. Per tutte le informazioni: sul sito del comune : https://comune.saluzzo.cn.it/<wbr style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"></wbr>2020/09/21/progetto-<wbr style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"></wbr>emergenzacasa-9/e presso Ufficio Servizi alla persona tel. 0175 211333/395 mail servizi.persona@comune.saluzzo.cn.it