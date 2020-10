La valle Vermenagna è in ginocchio: statale 20 crollata in più punti, case invase dall'acqua (VIDEO)

Poco da aggiungere alle immagini che ci arrivano da Limone Piemonte. La statale 20 è crollata in diversi punti, il paese è sott'acqua. Da qui ci arrivano testimonianze davvero drammatiche. Ma sarà la giornata di oggi a rendere davvero la misura di ciò che è accaduto nelle ultime ore.

Ci sono voragini e allagamenti ovunque, molte abitazioni sono senza luce e senza acqua corrente. Ingentissimi i danni in paese. La circolazione viene bloccata a Roccavione.

La situazione in Val Roya, se possibile, è ancora più drammatica. Si temono vittime, ma al momento non ci sono conferme. La strada è crollata anche prima del tunnel di Airole, per circa 20 metri. E a Ventimiglia non si contano i danni e le auto trasportate via dalla furia dell'acqua.

Ieri, alle 23 circa, i vigili del fuoco sono riusciti a salire fino alla galleria del Tenda e hanno recuperato quattro pompieri francesi e un civile, che si erano rifugiati nel traforo. Troppo pericoloso restare nella caserma.

Al momento Limone è isolato, in quanto, sia a monte che a valle, la strada è inagibile in più punti. Stanotte hanno lavorato decine e decine di vigili del fuoco, arrivati anche da Torino per dare supporto.