Malgaro disperso al Tenda, continuano le ricerche

Il bilancio del maltempo abbattutosi tra Francia e Piemonte fa registrare una persona dispersa: si tratta di un malgaro italiano che - secondo la testimonianza del fratello - è stato trascinato via dalla furia dell'acqua, sul lato francese del Colle di Tenda. Il fratello è uno dei civili salvati nella notte assieme a 4 Vigili del Fuoco francesi, rimasti bloccati e tratti in salvo sul lato italiano. Si parla anche di un possibile secondo disperso, voce che al momento non trova conferme ufficiali.

La situazione sarebbe più problematica in Francia, dove ci sono altre persone con cui non ci sono contatti da ore. Le linee telefoniche sono al momento interrotte.