A Bra la notte è sempre più donna con la 5ª edizione della ‘Passeggiata in Rosa’, che ai tempi del Covid diventa... ‘statica’

A Bra torna il mese ‘rosa’ per la prevenzione del tumore al seno, con le iniziative dell’associazione ‘Noi come Te. Donne operate al seno’.

A sostenere l’importanza di fare visite e controlli periodici fin dalla giovane età è la presidente del sodalizio, Norma Costantino. Ma tutto il gruppo al femminile di ‘Noi come Te’ è impegnato nella promozione di buone pratiche per prevenire l’insorgenza di tumori al seno e, ormai da tempo, ottobre è il mese della prevenzione. E lo sarà anche quest’anno, nonostante il fatto che gli eventi di solito organizzati saranno ridimensionati a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Noi come Te ci prova - dice Norma Costantino - e vi invita ad una passeggiata statica con distanziamento, mascherina e tanto buon senso. Ci divertiremo con il Clown Grandi Cuori e con Bra Walking rispettando tutte le regole”.

L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre, alle ore 20.30, con un’attività sportiva in rosa dal tema ‘Fermati con noi’, che prenderà il via da piazza Carlo Alberto, con il coinvolgimento di ‘Bra Walking’, ‘Clown Grandi Cuori’, con il patrocinio del Comune. E grazie alla collaborazione di persone che hanno lavorato dietro le quinte, offrendo un prezioso contributo.

Nel corso della serata, sarà possibile conoscere meglio le finalità dell’associazione ‘Noi come Te’, grazie al banchetto informativo in cui saranno distribuiti gadget e materiale esplicativo sulla prevenzione dei tumori del seno.

“La manifestazione - conclude Norma Costantino - è assolutamente gratuita e ha l’obiettivo di esprimere solidarietà a tutte le donne che hanno affrontato o che stanno combattendo una malattia. Dare un messaggio di forza e di speranza, perché dal tumore si può anche guarire”.

Prenotarsi è facile: basta esprimere l’adesione su WhatsApp al numero 392/6051940 oppure 333/8344687. Allora cominciate a scaldarvi e allacciate le Nike. Mica si può andare con il tacco 12!