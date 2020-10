A Cervasca annullate la "Sagra della Castagna Cervaschina" e la "Mostra Micologica Funghi e Pisacan"

Dopo l’annullamento delle feste patronali deciso dalle varie associazioni in accordo con l’Amministrazione Comunale, dovuto alla situazione Covid in questo anno 2020, siamo a comunicare che la 20ª edizione della "Sagra della Castagna Cervaschina" e la 37ª edizione della "Mostra Micologica Funghi e Pisacan" sono annullate e rinviate all’anno 2021.



Purtroppo vista la situazione odierna e il rischio di creare assembramenti, si è deciso di non organizzare eventi.

Sarà invece organizzata una camminata sulle colline del nostro territorio, nel rispetto delle normative Covid-19, durante la quale andremo a inaugurare un nuovo percorso denominato “La Via dei Castagni”.



Grazie al grande lavoro del nostro concittadino Luigi Falco è stata realizzata la segnaletica in legno di castagno per un nuovo percorso di 4 km adatto a tutti, nei boschi adiacenti al centro abitato di Santo Stefano.



La camminata si terrà sabato 10 ottobre alle ore 15, con ritrovo alle ore 14,30 sulla piazza del Comune.



A seguire, davanti alla sede comunale, la premiazione per “La cura del bosco” a un/una cervaschese che si è contraddistinto per l’impegno, il lavoro, la costanza e la cura amorevole del “bosco”.



Il Sindaco

Enzo Garnerone