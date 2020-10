Animali isolati e maltempo: al lago delle Rovine ancora bloccate più di 500 pecore

Persone rimaste isolate nelle frazioni, evacuate con gli elicotteri. E' successo in tutte le valli colpite dalla disastrosa alluvione di venerdì 2 ottobre.

Ma non solo loro. Anche le greggi e le mandrie non ancora scesi a valle sono rimaste bloccate. E' il caso del gregge, più di 500 ovini, ancora bloccati al lago delle Rovine, in valle Gesso. Poco prima del lago, infatti, si è aperto un vero e proprio cratere e scendere dalla strada è impossibile. "Dobbiamo trovare il modo di riempirlo - spiega il sindaco di Entracque Pepino. Perché gli animali e il pastore devono scendere".

Proprio ieri, a Terme di Valdieri, è stato fatto scendere un gregge, mentre oggi, dal colle di Tenda, una mandria è stata accompagnata e scortata fino all'abitato di Vernante.