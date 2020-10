Cuneo: tutto pronto per la vendita delle mele del "Virginio-Donadio"

In questi giorni i ragazzi sono coinvolti nella raccolta delle mele del frutteto didattico. Dopo un'attenta valutazione della qualità del prodotto, le mele vengono destinate alla vendita diretta e in parte alla produzioni di succhi limpidi.

Gli orari di apertura al pubblico per la vendita, presso l'azienda agraria sperimentale in Via Torino, 78 (vicino al canile municipale) sono i seguenti: martedì 8.30-12.30; giovedì 14 -17; sabato 8.30-12.30.