In Val Roya continuano a crollare pezzi di strada: cancellato completamente il viadotto all'uscita del tunnel di Tenda

Peggiora di ora in ora la situazione della strada della Val Roya, oltre quel tunnel di Tenda dopo il quale, in territorio francese, la strada non esiste più.

Se l'è trascinata giù il colle di Tenda. Una fetta di montagna è frenata portandosi tutto con sè. E la situazione evolve di ora in ora, segno che la situazione non è stabile e che il fronte franoso continua a muoversi.

Dal confronto con la prima immagine, che ieri è rimbalzata ovunque, con quella che ha fatto France 3 dall'elicottero, si vede che il viadotto appena fuori dal traforo e ieri ancora parzialmente esistente, non c'è più.

Anche la SS 20 che porta agli impianti sciistici e all'imbocco del traforo di collegamento con la valle Roya è danneggiata e impraticabile in più punti.

Il Comune di Limone Piemonte, nel frattempo, ha pubblicato sulla pagina Facebook la seguente comunicazione realativa alla viabilità strada statale ss20 da Limone verso Cuneo:

Orari: dalle 06:30 alle 20:30 per residenti per ragioni di lavoro, ragioni urgenti, manutenzione impianti lift, acquisto provvigioni famiglie limonesi (cercare di limitate numero mezzi e persone),

NO per proprietari seconde case e cantieri ordinari!