Da "cassaforte" a "luogo aperto": Cuneo guarda al futuro dello stabile ex-UBI del Rondò Garibaldi

Da “cassaforte” a “luogo aperto”. E’ senza dubbio “inclusione” la parola d’ordine che ha guidato la Fondazione CRC – e guiderà, nel prossimo futuro, anche i progettisti e i gestori – nel cammino verso la riqualificazione dello stabili ex-UBI di via Luigi Gallo a Cuneo. Nella serata di ieri (mercoledì 7 ottobre) il presidente Giandomenico Genta , Greta Morandi e Irene Miletto hanno partecipato alla riunione congiunta delle commissioni II^, III^ e VI^ per illustrare il progetto definito del “Rondò dei Talenti”.

“Si tratta di un progetto strettamente sinergico alla città – ha specificato il presidente Genta - , che comporta da parte della Fondazione un investimento molto importante dal punto di vista economico e delle risorse umane. Auspichiamo lo si percepisca come indirizzato alla creazione di un bel biglietto da visita, architettonico e contenutistico, della città. Siamo ancora in una fase strettamente decisoria, ma l’appello che mi sento di fare alla politica è di non sprecare del tempo e permettere l’inizio dei lavori per gennaio 2021”.