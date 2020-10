"Incomprensibile che sui danni della fauna selvatica si fatichi a trovare una convergenza politica"

come appassionato della Natura e delle sue dinamiche, mi sembra incomprensibile che di fronte a danni per milioni di euro arrecati da cinghiali, caprioli, nutrie, ma anche gabbiani, cormorani e lupi alle coltivazioni agricole, alla fauna ittica e alla zootecnia della nostra Regione e costati la vita pochi giorni fa a due giovani, si fatichi a trovare una convergenza politica per fare le poche cose che mi permetto di ricordare.