Mondovì, addio a Pietro Beccaria, già presidente del CAI

Lutto a Mondovì per la scomparsa di Piero Beccaria, nonno dell’assessore all’istruzione Francesca Bertazzoli.

Appassionato di montagna, già presidente del CAI e socio del Soccorso Alpino, si è distinto per il profondo impegno profuso nel mondo del volontariato.

Si è spento questa mattina, domenica 12 aprile.

"Ho appreso con profonda tristezza della dipartita di Pietro Beccaria e mi preme, innanzitutto, rivolgere all’amica e collega Francesca Bertazzoli, alla sua famiglia e ai suoi cari le condoglianze più sincere da parte mia, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità monregalese - il commento del sindaco Luca Robaldo -. Desidero ricordare Pietro come figura cardine della vita politica e sociale della nostra città, avendo rivestito diversi ruoli in Enti e Istituzioni locali. Ho avuto l’onore e il privilegio di potermi più volte confrontare con lui e dal suo acume e dalla sua esperienza ho tratto insegnamenti preziosi per il mio cammino politico e amministrativo. Mondovì perde un punto di riferimento importante a cui sarò per sempre profondamente grato e riconoscente. A tutti noi, ora, il dovere morale di perpetrare nel tempo il suo esempio di dedizione comunitaria".