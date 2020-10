Macron, a Tende, assicura il sostegno dello Stato e comunica le prime misure. Dall’Italia giunge in primo carrello ferroviario in alta val Roya (Video, Foto)

E’ difficile dire se a Tende abbia fatto più piacere l’arrivo del Presidente Emmanuel Macron da Nizza in elicottero o del primo carrello delle ferrovie francesi partito da Limone, in Italia.

Fatto sta che due “arrivi” hanno caratterizzato una giornata che, senza le distruzioni, i lutti, i danni, l’isolamento, il timore per il futuro, sarebbe stata caratterizzata da una temperatura mite, da fine estate, dal sole e dai colori dell’autunno che da queste parti vanno dal rosso al marrone al verde intenso e che si confondono con l’azzurro del cielo.

Perché il cielo era terso, non come nel “giorno maledetto” quando l’acqua caduta a scrosci ha cambiato la geografia del posto, ha cancellato cimiteri, radici e ricordi e reso precario il futuro delle persone sopravvissute alla catastrofe.

Sono un migliaio le persone mobilitate per portare aiuto alle popolazioni, è un via vai continuo di elicotteri e di vagoni ferroviari trasformati a Nizza per poter raccogliere più merci possibili.