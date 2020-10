Raccolta fondi #toghether4limone: già raccolti 60mila euro per la perla delle Alpi Marittime

Continua sulla piattaforma online gofundme.com la raccolta di fondi per Limone, da destinare agli interventi più urgenti a favore del paese e della popolazione più colpita dagli eventi alluvionali di venerdì scorso.

Sono stati raccolti oltre 60mila euro in poco meno di una settimana e il nuovo obiettivo è quello di arrivare ai 100mila: un successo inaspettato che ha portato gli organizzatori a modificare la destinazione dei fondi inizialmente individuata nell’aiuto immediato alla popolazione per garantire generi di prima necessità durante questi primi giorni di emergenza, e ora ampliata anche al ripristino delle infrastrutture, in modo da riabilitare in breve tempo la viabilità nella cittadina Perla delle Alpi Marittime.

La campagna di aiuti “Together4Limone” da oggi sarà presente anche su Instagram con account dedicato, una pagina in cui verranno pubblicate immagini e storie che racconteranno come il paese sta vivendo il post alluvione, dando voce ai residenti, ai volontari e a tutti gli operatori coinvolti nei lavori di ricostruzione. Tutti i contenuti saranno pubblicati corredati dall’hashtag “#toghether4limone”, che la community di Instagram potrà utilizzare per generare e condividere contenuti e contribuire alla viralità della campagna.

Si ricorda che è possibile effettuare una donazione anche tramite bonifico bancario sul conto dedicato all’emergenza al seguente Iban: IT37S0311146750000000002252, intestato al Comune di Limone Piemonte, indicando la causale “Emergenza alluvione 2020”.

La campagna di raccolta fondi è consultabile al seguente link: www.gofundme.com/f/aiuti-per-limone

Account Instragam: @together4limone