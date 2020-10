Ad oggi il numero degli acquisti online è cresciuto notevolmente grazie ai vari store che offrono diversi prodotti per ogni tipo di categoria; andiamo dall'elettronica, all'abbigliamento, agli articoli per la casa, per l'infanzia, passando per la cosmetica. Proprio per quanto riguarda quest'ultimo settore oggi vogliamo rispondere in maniera dettagliata alla domanda: "Perché conviene acquistare profumi online"?

In primis perché l’acquisto online è sicuramente più conveniente da un punto di vista economico rispetto ai negozi fisici.

Il web può offrire una vasta quantità di prodotti, anche di non facile reperimento, può rendere disponibili profumi introvabili o di nicchia a prezzi decisamente più economici e, se si è particolarmente fortunati nella ricerca, ci si può imbattere in vere e proprie occasioni.

È statisticamente provato che le offerte siano più numerose e convenienti rispetto al negozio fisico, inoltre comprando online si ha la certezza che il prodotto provenga da un magazzino e che quindi non sia stato su scaffale, aperto, provato o manomesso, rischio possibile in negozio potrebbe e che ne renderebbe assolutamente sconveniente e anti-igienico l’acquisto, soprattutto considerati i tempi attuali.

Un altro vantaggio non indifferente, soprattutto in questo periodo, in cui vale ancora la regola del distanziamento sociale, è quello di poter scegliere prodotti assolutamente originali comodamente da casa, in tutta tranquillità e sicurezza, poter tracciare l'acquisto in ogni momento e ricevere il pacco a domicilio con altrettanta comodità.

Quando suona il corriere è sempre una gioia! Lo diceva anche un famoso jingle.

Non dimentichiamo poi che molto spesso alcune tipologie di negozio, come ad esempio il settore della profumeria online, offrono qualche anteprima in formato minitaglia o dei campioncini a scelta per ogni acquisto: sappiamo che nei negozi questa accortezza non sia sempre rispettata e di sicuro non possiamo esprimere una preferenza, cosa invece fattibile per gli acquisti online.

Un altro aspetto assolutamente da non trascurare riguarda la sicurezza nei pagamenti che è garantita, così come lo è la possibilità di reso gratuito nel caso in cui il prodotto scelto non dovesse soddisfare.

Ciò che sicuramente non fa rischiare brutte sorprese è acquistare online il prodotto che conosciamo o che abbiamo già avuto modo di vedere in negozio!

Lo scenario migliore in ambito di shopping online quindi è: aver provato il tester, ricercare il prodotto desiderato sul sito web e comprarlo online usufruendo di una buona percentuale di sconto. Niente male, vero?

Chi compra online è un cliente tendenzialmente indipendente e informato e, questa tipologia di acquisto sta prendendo sempre più piede in virtù dei vari vantaggi sopra menzionati, delle recensioni facilmente reperibili su internet e del passaparola che ne consegue.

Uno degli articoli più acquistati online è il profumo, che può raggiungere livelli di scontistica davvero incredibili. Uno dei siti di punta da visitare è quello di Tre Pì Profumerie ( https://www.trepiprofumerie.com/ ).

Vi si trova una vasta gamma di prodotti tra cui profumi femminili e maschili, prodotti per la cura del corpo, dei capelli e make up. Tre Pì è un punto di riferimento per gli amanti del settore beauty e make up ed è una profumeria online apprezzata anche grazie alla disponibilità di oltre 20.000 prodotti, spedizione gratuita per ordini superiori a 59.90€, campioncini omaggio e la possibilità di reso facile e gratuito.

Il sito è una completa profumeria online con sezioni facilmente navigabili, con un occhio di riguardo ai bestseller, alle novità e alle promozioni che saltano all'occhio già dalla home page, una grafica accattivante e immagini di alta qualità non fanno rimpiangere la profumeria dal vivo!

Ultimo ma non ultimo, se si entra come nuovi clienti si viene omaggiati del 5% di sconto sul primo acquisto: è sufficiente iscriversi alla newsletter che permetterà, tra le altre cose, di ricevere offerte e promozioni esclusive in tempo reale.