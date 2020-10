Le due Frabose insieme per l'inaugurazione di “Arrampicare per tutti”

Frabosa Sottana e Soprana insieme per l'inaugurazione del progetto “Arrampicare per tutti”, finanziato dalla Fondazione CRC, sulla base del progetto dell'architetto Mariangela Borio.

A Soprana sono state attrezzate 18 vie sulla parete di falesia nella zona del Serro (Rocia Bela), mentre a Sottana sono stati allestiti due massi artificiali per la pratica del bouldering all’ingresso del parco avventura delle grotte del Caudano, in collaborazione con il CAI di Mondovì e, in particolare, con le guide Matteo Casanova e Andrea Prette, che hanno tracciato i percorsi.

Le amministrazioni dei due comuni rivolgono un affettuoso ringraziamento ai bambini e ragazzi che nel pomeriggio al Mondolè Park hanno arrampicato con entusiasmo: Davide, Emanuel, Francesco, Marco, Maria, Matteo, Michele e Rachela.