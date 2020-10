Decostruire lo sviluppo: Moving for Hope

Il webinar si focalizzerà sugli aspetti economici delle migrazioni, discutendo di impresa e responsabilità sociale, percorsi formativi, dall'alternanza scuola-lavoro alla formazione nei Paesi in via di sviluppo, esperienze di imprenditori italiani e non EU.



L'incontro è destinato ad assistenti sociali, psicologi, insegnanti, giornalisti, educatori ed operatori dei centri di accoglienza.



Tutti i webinar sono gratuiti ma occorre registrarsi su www.bit.ly/movingforhopewebinar

Per informazioni 0174.701284 - www.cfpcemon.it



Interventi di:

Marco Bussone

Classe 1985, sposato con Nunzia, ha un figlio, Edoardo. Giornalista professionista, ha studiato Scienze della Comunicazione all’Università di Torino. Dal 2018 è Presidente nazionale Uncem, l’Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani. Dal 2015 è vicepresidente Uncem Piemonte e dal 2014 Consigliere Comunale a Vallo Torinese, paese dove vive, e Consigliere dell’Unione montana di Comuni Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. Ha iniziato ad occuparsi di Enti Locali nel 2002, scrivendo sul settimanale “Il Risveglio delle Valli di Lanzo”.



Collabora con diverse testate e riviste, come il settimanale della Diocesi di Torino “La Voce e il Tempo”, già “La Voce del Popolo” e Città Nuova, fino a qualche anno fa con Platinum del Sole 24 Ore e The World of Costa. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2005, dal 2009 è responsabile dell’ufficio stampa e dei progetti Uncem. E' stato membro del Consiglio di Amministrazione della Società PieMonti Risorse srl e ha coordinato le attività di comunicazione per la Fondazione Montagne Italia. Negli ultimi dieci anni ha partecipato a tavoli regionali, focalizzati su innovazione e sistemi informativi per la PA, trasporti, sanità, socio-assistenza, organizzazione degli enti pubblici. Si è occupato di progetti territoriali ed europei, relativi alle energie rinnovabili, al recupero dei borghi alpini abbandonati e alla promozione dei territori e delle comunità locali.



Andrea Mozzone

Consulente finanziario. E' Vice Presidente ed Assessore dell'Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida e Vice Sindaco del Comune di Sale delle Langhe.

Ha una grande passione per il ciclismo.



Alessandro Ingaria

Regista con forte vocazione alle tematiche dell’antropologia, del territorio e delle migrazioni, lavora dal 2004 come free lance. Sindaco del Comune di Priero e responsabile del CAS di Priero. Ha viaggiato per più di cinquanta Paesi, vivendo e lavorando in Francia, Romania, Ecuador, Colombia, Afghanistan, India. Nel 2010 e 2011 ha lavorato presso gli ospedali della ONG Emergency situati in Afghanistan, occupandosi della gestione e della comunicazione degli ospedali di Kabul, Lashkargah ed Anabah. Autore di reportage giornalistici e fotografici in America Latina, Africa, Afghanistan, India, Siria. Ha collaborato con il giornale Peacereporter, con le riviste E-ilmensile e Q code magazine,oltre a vari blog e testate on-line indipendenti. Ha tenuto corsi in materia di Diritti civili, Diritti dell’uomo, Diffusione di una Cultura di Pace e Modelli di sviluppo alternativo in Italia ed Ecuador presso scuole secondarie ed universitarie. Collabora dal 2013 con l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Comunicazione, Laboratorio Buster Keaton di Savona. Realizza docenze in materia di comunicazione e formazione all’utilizzo dell’audiovisivo. Presidente dell’associazione Geronimo Carbonò, organizzazione operante nel settore socio-culturale con attenzione ai temi della sociologia e del diritto internazionale.



Fabiola Riccardini

È un’economista prestata alla “statistica”, specializzata in Economia internazionale e metodi quantitativi al The Graduate Institute of International and Development Studies di Ginevra e in Management delle imprese presso l’ISDA (Istituto Superiore di Direzione Aziendale) di Roma. E’ presidente dell’Associazione di studi, analisi e formazione sul benessere e sviluppo sostenibile e solidale (ARPSESS) e dirige all’Istat l’iniziativa “analisi e studi imprese-benessere-sviluppo sostenibile”. Già Capo dell’Unità Istat su “Indicatori di benessere e sostenibilità”. Tra i vari incarichi di recente è stata Co-Presidente dell’Interagency Expert Group-SDGs delle Nazioni Unite per lo sviluppo degli indicatori relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile. E’ stata membro della Task force per gli indicatori di sviluppo sostenibile della Conferenza degli statistici europei (Unece-Oecd-Eurostat) e membro del gruppo di lavoro Eurostat sugli indicatori di sviluppo sostenibile e della strategia Europe 2020. Insegna presso le Università “benessere e sostenibilità” ed è autore di parecchi articoli scientifici ed alcuni libri. Ha lavorato sulle misure di benessere e sostenibilità presso l’Oecd, Direzione statistica.



Corrado Oppidesano

Nato a Genova nel 1969, studi in scienze politiche. E' stato socio fondatore del ForumSaD e Portavoce nazionale insieme a Vincenzo Curatola e Anna Friso sino al 2006, presidente fondatore della CCS Italia Onlus, socio fondatore della F.U.R.G. Federazione Nazionale Università e Ricerca Giovani presso la Facoltà di Scienze Politiche di Genova, attivista di Amnesty International, membro del comitato Italia-Africa, membro del tavolo per la pace, membro del Consiglio nazionale della Gabbianella. Ha svolto lavori di ricerca storico-politica collaborando alla stesura del libro "Il mio presidente" (Caroggio editore-M.Oppedisano, 2003).

Vice Presidente ForumSAD, Vice Presidente Reach Italia, membro Consiglio Nazionale Cooperazione allo Sviluppo (CNCS) presso Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Consigliere CISA Consiglio Cooperazione del Comune di Genova, Dirigente Centro C.I.R.SMED Liguria-Centro internazionale di ricerca e studi sul Mediterraneo – intercultura, arti e città.

Lavora presso la Regione Liguria, nel Dipartimento cultura e spettacolo.



Cleophas Adrien Dioma

Presidente dell’associazione Le Réseau, direttore artistico del Festival Ottobre Africano (www.ottobreafricano.org), presidente del RomAfrica Film Festival (www.romafricafilmfest.com) e dell’Italia Africa Business Week. Si occupa da anni di comunicazione interculturale e cooperazione internazionale organizzando progetti di intercultura, impegnandomi nella mediazione, lavorando come educatore, formatore e mediatore culturale. Tiene conferenze in diverse università italiane (Bologna, Milano, Bolzano, ...) parlando non solo di Africa, ma anche di cooperazione e delle problematiche che portano gli stranieri in Italia. Dal 2015 è stato nominato nel Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e coordina il gruppo “Migrazione e Sviluppo”.



Paolo Daghero

Direttore dell’Ufficio ENGIM Internazionale di Torino e di 3 sedi formative dell’ENGIM Piemonte: Chieri, Sommariva del Bosco, Carmagnola. Già Vicepresidente ed oggi Consigliere del COP, il Consorzio delle ONG Piemontesi, nonché, per diversi mandati, Consigliere nazionale della Focsiv, la Federazione che raggruppa le ONG d’ispirazione cristiana. Si occupa da 25 anni di formazione professionale e politiche attive del lavoro, e dal 2005 di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo



Giorgio Vaira

Nato a Lequio Tanaro (CN) il 22/01/1952 dopo aver frequentato L’ Istituto Tecnico trova collocazione con mansione di tecnico commerciale presso un Azienda Svizzera che commercializzava articoli tecnici in elastomeri e plastici. Nel 1997 l’ azienda Svizzera con filiale in Piemonte chiude la filiale pertanto il sottoscritto con altri soci prosegue il lavoro con la nuova società Plastics & Seals S.r.l. che tuttora produce e commercializza articoli tecnici in plastomeri ed elastomeri con sede il Lequio Tanaro (CN), dove è in atto una collaborazione con il CFP CEMON per lo svolgimento di percorsi di inserimento lavorativo di cittadini non EU.



Pierre Preira

È nato nel 1972 a Dakar, Senegal. A Napoli dal 1999, arrivato con un permesso di studio, si è laureato in Economia Turistica. È il rappresentante legale di SENASO s.r.l. una società di servizi e mediazione aperta con un amico senegalese conosciuto in Italia ai tempi dell’università, Louis Ndong. È il presidente dell’Associazione dei Senegalesi di Napoli dal 2016, attualmente ricopre il secondo mandato. È mediatore culturale, interprete, formatore, insegnante di italiano per stranieri e accompagnatore interculturale per Migrantour, della Cooperativa Casba, prevalentemente composta da cittadini e cittadine di origine straniera. È stato conciliatore e responsabile dello sportello immigrati nel progetto “Diritti a Viva Voce” promosso dalla Federconsumatori. Ha collaborato con tutte le associazioni e ONG del territorio per progetti di formazione nelle scuole, mediazione, integrazione e valorizzazione delle diversità.



