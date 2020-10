Fossano: restaurata la chiesa dei Cappuccini con il lascito di Teresio Sordella

Una messa e una cerimonia presieduta dal Vescovo Piero Del Bosco, in occasione della festa di San Francesco, “ per benedire tutti i restauri all'edificio ecclesiale, per i quali tante persone si sono impegnate nel portarli a termine ”.

“Permettetemi di ricordarlo proprio in questa occasione per il suo amore ed aiuto ai poveri - ha commentato padre Tonino - . Ad ogni fine mese ci chiedeva sempre a quanto ammontava la nostra spesa mensile per i poveri e la mensa, con cui ci ripagava. Sì, dava i soldi per loro e non ai frati! Poi ha voluto aiutare anche noi con i lavori alla chiesa e per questo gli siamo, e continueremo ad essere, riconoscenti”.