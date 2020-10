Quattordici interventi in nove comuni per quasi 2 milioni di euro: si conclude il progetto "Stepping" del GAL Mongioie

Sono nove i comuni del territorio del GAL Mongioie coinvolti dal progetto "Stepping" di riqualificazione energetica avviato - nell'ambito del più ampio progetto Mongioienergia2019 - dall'ente e che nella giornata del 9 ottobre scorso ha segnato un nuovo, importante passo con la firma del contratto quadro "Energy Performance Contract" tra il GAL e la ditta Aura Energy di Leini.

Sono quattordici gli edifici che verranno interessati dai lavori - che nel complesso varranno per un investimento di 1.998.000 euro, al 100% a carico della ditta (che recupererà il costo degli interventi effettuati capitalizzando per alcuni anni il risparmio conseguito on la riqualificazione energetica degli stessi) - , come da elenco:

. Monastero di Vasco con il Palazzo Municipale e palazzo Dho - 119.553,90 euro

. Roccaforte di Mondovì con il Palazzetto dello Sport Palaellero e la Sala Polivalente - 464.399,00 euro

. San Michele Mondovì con il Palazzo Municipale - 89.001,70 euro

. Niella Tanaro con il Palazzo Municipale - 66.664,40 euro

. Roburent con il Palazzo Municipale, l’Edificio Polifunzionale in Via Uranio e la Scuola d’Infanzia in Via Uranio - 180.283,00 euro

. Pamparato con le Scuole in frazione Serra e la Casa di Riposo Garelli e Sciandra - 414.039,30 euro

. Garessio con la Scuola Elementare e Palazzo Vicary - 199.131,40 euro

. Ormea con la Scuola d’Infanzia di Via Martinetto - 322.813,60 euro

. Saliceto con il Palazzo Municipale - 133.314,90 euro

L'approvazione del progetto definitivo dovrà avvenire entro il 9 gennaio 2021 da parte di ogni singolo ente, che da questo momento diventeranno responsabili diretti dell'attività.