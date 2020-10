Al presidente della Fondazione CRT il simbolo d'oro delle ACLI di Cuneo

Fossano - I lavori del 32° congresso provinciale delle Acli di Cuneo del 3 ottobre 2020, hanno fornito l’occasione per ringraziare, con la consegna del simbolo d’oro delle Acli, alcune persone che, negli anni, hanno contribuito in vario modo alla crescita dell’associazione.

Questo riconoscimento è stato assegnato dal presidente provinciale uscente delle Acli di Cuneo Elio Lingua, e dalla presidenza, al professor Giovanni Quaglia , già presidente della Provincia di Cuneo e attuale presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Torino, per la vicinanza all’associazione, nella condivisione di valori e ideali, per il suo impegno e per il lavoro svolto nell’ambito del sociale e della solidarietà.

Durante il suo intervento, il professor Quaglia ha richiamato l’importanza di lavorare insieme per riuscire a raggiungere anche obiettivi difficili, come costruire comunità durante e dopo l’emergenza sanitaria. “Condividere le responsabilità vuol dire prendersi cura - ha detto Quaglia - e in questo il contributo di tutti è decisivo. Il futuro o lo si costruisce insieme o non funziona. Tutti insieme, tutti in comunità, in un percorso di superamento della crisi, legando solidarietà e sussidiarietà”.