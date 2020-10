Lupi neri canadesi sulle Alpi, l'appello di Coldiretti Cuneo: "Una minaccia per gli allevamenti cuneesi"

L’alluvione di inizio ottobre, responsabile di danni ingenti alle infrastrutture, oltre che all’agricoltura e all’allevamento, rischia di avere anche ripercussioni ambientali molto gravi. È quanto afferma Coldiretti in riferimento alla notizia che ben sette lupi neri canadesi sono fuggiti dal parco “Alpha”, distrutto dalla tempesta che si è abbattuta sulle Alpi Marittime francesi, dove erano allevati in semi libertà, a Saint Martin Vésubie, a due passi dal confine con il Cuneese.

“Una notizia – commenta Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – che genera forti preoccupazioni per la sicurezza delle persone e degli allevamenti nei territori di confine e che può implementare ulteriormente l’abbandono di pascoli e terre con un grave danno ambientale. Infatti, questi animali risultano essere di taglia più grande del lupo appenninico già presente e ancora più aggressivi. Sono, inoltre, esemplari non autoctoni ma provenienti dal Canada, e pertanto invitiamo gli Enti preposti a vigilare ed intervenire, non solo per la cattura ma anche per impedire ibridazioni che possano essere fonti di ulteriori problemi”.